Undone: primo suggestivo trailer per la serie animata con Rosa Salazar e Bob Odenkirk

Dopo il piccolo assaggio di giugno Amazon Prime Video ha svelato il primo trailer ufficiale di Undone, nuova serie animata dal creatore di Bojack Horseman che vedrà Rosa Salazar e Bob Odenkirk al centro di una storia molto particolare.

Il trailer, che potete visionare comodamente all'interno alla notizia, anticipa delle atmosfere misteri sci-fi in un susseguirsi di immagini suggestive e dal forte impatto visivo. Come potete notare i protagonisti non sono solamente doppiati da Odenkirk e dalla Salazar, ma i loro volti e la loro fisionomia è stata interamente basata sull'aspetto dei due attori.

Realizzata con una tecnica d'animazione inedita per il panorama televisivo, la serie segue le vicende di Alma Winograd-Diaz (Salazar), ragazza che vive una vita tranquilla fino a quando, in seguito ad un incidente in cui rischia la vita, inizia ad avere visioni del suo defunto padre, Jacob (Odenkirk). Grazie a queste visioni Alma scopre di possedere un'abilità misteriosa: la ragazza è in grado di viaggiare nello spazio e nel tempo e utilizza queso suo potere con la speranza di evitare la sua morte prematura. Questa situazione, però, mette a dura prova le sue relazioni sociali, dal momento che i suoi cari cominciano a dubitare del suo stato di salute mentale.

Undone debutterà su Prime Video il prossimo 13 settembre. Tra le serie più attese di Amazon in arrivo nei prossimi mesi segnaliamo anche Carnival Row.