Unica, Alfonso Signorini contro Ilary Blasi: 'I panni sporchi si lavano in famiglia'

Unica, il documentario che racconta la versione di Ilary Blasi della sua storia d’amore con Francesco Totti, diventata un caso nazionale dopo la separazione dei due. Le dichiarazioni presenti nello show hanno diviso l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori. L’ultimo a parlare della vicenda è stato Alfonso Signorini, grande amico della showgirl.

Dopo aver parlato del trattamento riservato da Netflix all’ex calciatore e alla moglie per quanto riguardi la docuserie Beckham, torniamo a parlare di gossip e di prodotti presenti sulla piattaforma di streaming per riportare le dichiarazioni del giornalista e presentatore televisivo sulle scelte comunicative che Ilary Blasi ha preso durante la realizzazione del documentario sulla sua storia d’amore con quello che è stato il capitano della AS Roma.

Rispondendo a una lettrice sulla rivista Chi, Signorini non ha lesinato critiche nei confronti dell’amica: “Al di là di chi abbia o meno ragione, al di là del fatto che sarebbe più logico deporre nelle opportune sedi giudiziarie, resto del pare che i panni sporchi si lavino in famiglia. Certo, pecunia non olet, ma in fondo se tutti fossero così sobri ed eleganti, con che cosa riempiremmo le pagine dei giornali e i palinsesti televisivi?”.

Una risposta assolutamente onesta e consapevole, da parte di un personaggio che ha fatto del gossip il suo lavoro e che conosce molto bene le dinamiche di certe situazioni.

In attesa di capire se ci sarà una risposta al documentario da parte dell’altro diretto interessato, Francesco Totti, vi lasciamo alla nostra recensione di Unica.