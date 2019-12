L'unica nomination per Game of Thrones ai Golden Globe è di Kit Harington

Dopo le quattro nomination ai Critics Choice Awards , l'ultima stagione di Game of Thrones ha guadagnato una sola nomination ai Golden Globe. La candidatura è andata a Kit Harington, Jon Snow nella serie, nella categoria riservata alla migliore interpretazione di un attore in una serie televisiva drama.

Il dato è comunque deludente e stona con il record di 32 candidature agli Emmy di appena pochi mesi fa. Fa discutere, in particolare, l'assenza di Game of Thrones dalle nomination per la miglior serie drama, premio che è sempre sfuggito al fantasy HBO nei cinque tentativi precedenti.

All'epoca, le 32 nomination furono accolte con sorpresa dagli showrunner DB Weiss e David Benioff, secondo i quali il picco era stato già raggiunto con la settima stagione. "Non ce lo aspettavamo" aveva detto all'epoca Weiss. "Sono stato molto felice per tutto il nostro team, tutti gli attori e tutto il personale, ognuno di noi loro ci ha fatto sentire veramente orgogliosi, perché sappiamo in prima persona quanto hanno lavorato duramente. Lo abbiamo visto ogni giorno per molti anni."

Parlando del suo personaggio, Kit Harington ha dichiarato: "Interpreto qualcuno che è sempre una persona migliore di me. È fedele, è coraggioso, è onesto, è sincero fino in fondo e penso che recitare a fianco di un personaggio del genere per dieci anni della tua vita sia in qualche modo intimidatorio."

Che ne pensate della nomination di Kit Harington? Merita di conquistare il Golden Globe? Per l'American Film Institute, in ogni caso, Game of Thrones e Watchmen sono tra le migliori serie dell'anno.