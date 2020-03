Negli Stati Uniti è in arrivo The Lighthouse su Amazon Prime Video

In periodo di quarantena la lotta dello streaming si fa ancora più serrata: mai come di questi tempi piattaforme come Netflix o Amazon Prime Video costituiscono una vera e propria ancora di salvezza per gli utenti costretti a stare isolati in casa. The Lighthouse, dunque, è la carta che Prime Video sta per giocare contro i suoi rivali.

Il film di Robert Eggers con Robert Pattinson e Willem Dafoe è stato uno dei casi di quest'ultima stagione cinematografica, ricevendo critiche entusiaste da stampa e spettatori e sbarcando anche agli Oscar con una candidatura per la Miglior fotografia.

Buone notizie, dunque, per gli utenti Prima statunitensi: sul catalogo USA di Amazon Prime Video, infatti, sbarcherà nei prossimi giorni proprio The Lighthouse. Il film fa parte infatti di alcuni titoli che Amazon sta inserendo in questi giorni probabilmente per rafforzare la propria offerta in tempi di quarantena, insieme a film come Rambo: Last Blood e Les Misérables, che sbarcheranno su Prime Video il prossimo 10 aprile (per The Lighthouse, invece, bisognerà attendere il 16 aprile).

Negli ultimi giorni, intanto, abbiamo assistito al tentativo di ricreare su Animal Crossing alcune scene di The Lighthouse; il regista Robert Eggers, invece, è tornato a parlare del rapporto con Pattinson sul set di The Lighthouse.