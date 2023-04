Gli Stati Uniti sono in crisi nel trailer di The Diplomat nuova serie Netflix

Keri Russell è Kate Wyler, ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito alle prese con una turbolente crisi politica internazionale nel trailer di The Diplomat, la nuova serie Netflix in arrivo il 20 aprile 2023.

La nuova serie TV nasce dalla mente di Debora Cahn, già produttrice esecutiva dell'ottava e ultima stagione di Homeland, e come suggerisce il nome sarà un thriller politico. La protagonista sarà Keri Russell, prossimamente al cinema con Cocainorso (e forse tanti sequel e spin-off).

The Diplomat racconta la carriera di Kate Wyler, ambasciatrice americana nel Regno Unito che nel corso del suo incarico si troverà in prima linea a dover gestire una crisi internazionale e un matrimonio turbolente con una star della politica. Le sue scelte professionali si ripercuoteranno anche nel rapporto con il marito interpretato da Rufus Sewell che si presenta sempre con una punta di ironia come "il marito dell'ambasciatrice".

"The Diplomat è uno show sulle relazioni a lungo termine" - afferma la creatrice della serie Debora Cahn in una nota.

"È difficile mantenere viva una relazione, sia essa un matrimonio o un'alleanza militare. Noi cambiamo - dice Cahn - il mondo cambia, eppure vogliamo che queste relazioni continuino per sempre. È una serie TV su un gruppo di brave persone che fanno del loro meglio per mantenere intatte le loro collaborazioni internazionali e personali senza uccidersi a vicenda. Nel mondo della diplomazia, hai a che fare con un sacco di regole ed etichette, ma sotto tutto questo c'è molto di più".



La serie TV debutterà il 20 aprile con 8 episodi su Netflix.