Gli Universal Studios rimpiazzano l'attrazione di The Walking Dead con una su Pets

Niente più zombie per i visitatori degli Universal Studios in California: la direzione ha annunciato alcune ore fa la chiusura tra pochi giorni dell'attrazione dedicata a The Walking Dead, aperta nel 2016 e in procinto di essere rimpiazzata con qualcosa di... Diciamo decisamente meno spaventoso!

Il prossimo 4 marzo, infatti, le porte del mondo di The Walking Dead si chiuderanno definitivamente per far posto ad una nuova attrazione dedicata a Pets - Vita da Animali, il fortunato film animato del 2016 a cui seguì anche un secondo capitolo uscito nell'estate del 2019.

"L'area in cui è attualmente situata l'attrazione a tema post-apocalittico verrà revisionata per diventare un'area dedicata agli animali che verrà chiamata Pets Place, che includerà un percorso dedicato al blockbuster animato del 2016 Pets - Vita da Animali" si legge nel comunicato degli Studios. La portavoce Audrey Eig, comunque, non ha chiuso del tutto le porte a zombie e dintorni: "Continuiamo a valutare le nostre proposte di divertimento e i nostri ospiti sono stati felici di godersi The Walking Dead come parte della nostra offerta per la giornata. Il mondo di The Walking Dead tornerà durante il nostro annuale evento horror per la notte di Halloween".

