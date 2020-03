L'Universo si sta espandendo: il trailer italiano delle nuove serie Marvel

Dopo la messa in onda durante lo scorso Super Bowl, Disney+ ha pubblicato sulle sue pagine social il trailer delle nuove serie Marvel in uscita nei prossimi mesi: The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision e Loki.

Il filmato, della durata di una trentina di secondi e sottotitolato in italiano, ha un montaggio piuttosto serrato e mostra alcune immagini delle tre serie, sull'interpretazione delle quali, sin dal giorno del Super Bowl, i fan si sono scatenati. C'è chi ha notato, per esempio, i tre diversi loghi per Loki, alcuni particolari sulle iniziali dei nomi dei figli di Wanda o dei dettagli sulla timeline di The Falcon and The Winter Soldier.

La serie interpretata da Howard Mackie e Sebastian Stan dovrebbe essere la prima a uscire sulla piattaforma streaming, che sarà disponibile in Italia dal 24 marzo nonostante la cancellazione dell'evento per il lancio europeo di Disney+. The Falcon and The Winter soldier, infatti, dovrebbe essere in streaming già da agosto, dopo essere stata annunciata per l'autunno.

Sarà poi la volta di WandaVision, con Paul Bettany ed Elizabeth Olsen, anch'essa anticipata, la cui uscita è prevista entro il 2020. Loki, la serie sul Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston, dovrebbe uscire invece nella primavera del 2021.

Qual è la serie Marvel che aspettate con più ansia su Disney+? Fatecelo sapere nei vostri commenti.