Nell'universo della serie tv Watchmen Batman esiste ed è nero

Gli ultmi episodi della serie tv Watchmen sembrano aver messo in dubbio molte convinzioni dei fan sull'universo della serie, specialmente raffrontando alcune situazioni con ciò che accade nel fumetto. Il portale di collegamento Peteypedia, da parte sua, contribuisce con alcune rivelazioni a confondere ulteriormente le acque.

Come abbiamo visto, l'episodio This Extraordinary Being ha rivelato che Hood Justice non è altri che Will Reeves, un uomo di colore che è anche il nonno di Angela Abar / Sister Night. Nell'episodio di domenica scorsa, An Almost Religious Awe, si scopre invece (oltre a un altro incredibile indizio) che il Dottor Manhattan non è affatto su Marte: ha vissuto a Tulsa nell'ultimo decennio fingendo di essere umano come Cal Abar, il marito di Angela.

Detto questo, nell'ultimo aggiornamento del sito Peteypedia, l'agente Dale Petey condivide un memo in cui scava nell'infanzia di Angela e rivela a chi si è ispirata per il suo personaggio di sorvegliante mascherato. L'ispirazione viene da un film del filone Blaxploitation chiamato Sister Night, una pellicola su una "suora con una fo***ta pistola". Il film significa molto per Angela, poiché voleva disperatamente guardarlo, ma i suoi genitori glielo impedirono prima di morire.

Secondo il memo dell'agente Petey, Sister Night è di per sé una parodia e fa parte di un ciclo di film chiamato Black Mask, film Blaxploitation basati su veri eroi. Nel promemoria si nota che c'è una parodia di Black Superman di Doctor Manhattan, di Tarantula su Mothman e, particolare interessante, Batman come parodia di Nite Owl.

Quest'ultima voce ribalta l'universo del fumetto di Watchmen, in cui il secondo Nite Owl, Dan Dreiberg, è una parodia di Batman. Se adesso è Batman una parodia di Nite Owl, è evidente la svolta di 180° della serie HBO.

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 1x07 di Watchmen.