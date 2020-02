Anche nell'universo di Star Trek: Picard esiste una sorta di marijuana

I primi tre episodi di Star Trek: Picard hanno dimostrato che il franchise è ancora in forma, e hanno già rivelato alcune informazioni importanti, per esempio, sui Romulani e i Borg. L'universo di Star Trek si espande e si arricchisce così di nuovi dettagli, anche irriverenti, come la presenza di una varietà di erba "aliena".

Nel terzo episodio della nuova serie, che rivela anche un'importante differenza tra Romulani e Klingon, Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) cerca disperatamente di mettere su un equipaggio per partire alla ricerca di Soji Asha (Isa Briones), l'unica "figlia" sopravvissuta del comandante Data. La missione porta Picard nell'area naturale di Vazquez Rocks, in California, dove il capitano si ricongiunge con l'ex collega della Flotta Stellare Raffi Musiker (Michelle Hurd). Quest'ultima, per usare un eufemismo, è una donna a pezzi, e sembra completamente alla deriva: dopo che Picard si era dimesso dalla Flotta Stellare a causa dell'incidente dell'evacuazione dei Romulani, lei è stata licenziata in tronco per essere stata tra i suoi collaboratori.

Quando la ritroviamo in Star Trek: Picard, Raffi trascorre le sue giornate nella depressione, perseguitata dai fantasmi del passato, dedicandosi all'alcol e fumando un fiore chiamato snakeleaf, che si ingerisce attraverso un aggeggio simile a un bong.

Secondo Memory Alpha, una sorta di Wikipedia applicata all'universo di Star Trek, "lo snakeleaf era un tipo di pianta fiorita. Sebbene non fosse originaria del pianeta Terra, poteva essere coltivata e raccolta sulla Terra, anche nelle aree desertiche. Alla fine del 24° secolo, lo snakeleaf veniva frequentemente fumato da individui che cercavano un'alterazione euforica". Sostanzialmente, si tratta quindi di... erba.

Non mancano del resto i riferimenti alle sostanze stupefacenti in Star Trek: abbiamo visto negli anni stravaganti bevande alcoliche e persino psicofarmaci alieni. In ogni caso, fumare lo snakeleaf non sembra compromettere le capacità di Raffi, che alla fine dell'episodio viene infatti reclutata nel nuovo equipaggio di Picard.

