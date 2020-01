L'universo di The Walking Dead si mostra in questo promo di AMC

Si torna finalmente a parlare della storia di Carol, Daryl e gli altri. Abbiamo visto le prime foto ufficiali di Michonne in The Walking Dead, adesso invece vi segnaliamo questo promo condiviso dall'emittente televisiva AMC.

Potete trovare il tweet in calce alla notizia e dobbiamo dire di essere d'accordo con il commento al video: "È un ottimo anno per i fan di The Walking Dead", infatti nei prossimi mesi andranno in onda numerosi show ispirati al mondo creato dalla mente di Robert Kirkman, oltre all'opera principale e allo spin-off Fear The Walking Dead gli appassionati dell'apocalisse zombie saranno entusiasti di sapere che The Walking Dead: World Beyond farà il suo debutto nel corso del 2020, inaugurando così un secondo show che ci mostrerà come si è evoluta la società dei sopravvissuti diversi anni dopo le vicende della serie principale.

Le avventure di Michonne e degli altri abitanti di Alexandria saranno comunque sempre il focus principale del network, il 23 febbraio potremo vedere la seconda parte della decima stagione, mentre a fine anno andranno in onda le prime puntate dell'undicesima stagione.

Se siete tra coloro che seguono assiduamente tutti gli show facenti parte del franchise sugli zombi sarete entusiasti della notizia su tutti i prossimi appuntamenti di The Walking Dead.