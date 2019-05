L'universo di The Walking Dead è 'solo agli inizi', parola del CEO di AMC

Arrivato alla sua nona stagione e con la decima in arrivo il prossimo autunno, The Walking Dead non ha alcuna intenzione di fermarsi. AMC ha inoltre già annunciato to lo sviluppo di nuovi progetti legati al franchise come il nuovi spin-off dopo Fear the Walking Dead e i film dedicati a Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Le intenzioni del network sono state confermate anche dal CEO Josh Sapan in un recente meeting con gli investitori reso noto da The Hollywood Reporter, nel quale è stato anticipato un grande futuro per il franchise di zombie.

"Dopo nove anni crediamo di essere solo agli inizi del suo potenziale economico ed estenderemo il franchise come farebbe qualsiasi altra compagnia." ha dichiarato Sapan. "Abbiamo un grande spettro di diritti...abbiamo pronto un percorso per arrivare esattamente dove vogliamo, con gli accordi necessari di alcune circostanze.

Nonostante il calo di spettatori della nona stagione di The Walking Dead, AMC è comunque rimasta soddisfatta dei risultati ottenuti dalla nuova showrunner Angela Kang, che ha dovuto affrontare i primi episodi della serie senza il suo protagonista.

Per quanto riguarda gli spin-off, il network ha recentemente diffuso un nuovo teaser ufficiale di Fear the Walking Dead, che si appresta a tornare con la sua quinta stagione il prossimo 2 giugno.