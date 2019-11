L'universo di The Witcher prende vita in queste nuove immagini ufficiali della serie

Dopo aver visto le ultime foto di The Witcher con protagonista Anya Chalotra, interprete di Yennefer nella serie, vi presentiamo le immagini condivise da Netflix che ci mostrano i personaggi principali che faranno la loro comparsa nelle prime quattro puntate.

Come potete vedere nelle foto presenti in calce alla notizia, nel corso del primo episodio Geralt incontrerà per la prima volta numerosi attori importanti nella storia dello strigo, tra cui Renfri, Calanthe, con il volto di Jodhi May, Lars Mikkelsen nei panni di Stregobor e assisteremo agli eventi che sono accaduti a Blaviken, piccola cittadina in cui faranno la loro comparsa dei banditi guidati dal personaggio interpretato da Emma Appleton. Inoltre è stato così confermato che già da subito faremo la conoscenza di Ciri e delle persone a lei legate. Le immagini sembrano riprodurre perfettamente lo stile medievale che ha reso famose le opere scritte da Andrzej Sapkowski, esplose in popolarità a seguito degli omonimi GDR sviluppati da CD Project.

Nel ruolo di Saccoditopo (o Mousesack) ci sarà Adam Levy, invece nel corso della terza puntata scopriremo qualcosa di più sulla vita di Yennefer, come potete vedere dalla foto che la ritrae insieme a Istredd. Ricordiamo che la serie TV sarà disponibile nel catalogo di Netflix a partire dal prossimo 20 dicembre, mentre aspettiamo vi lasciamo con la nostra intervista al cast di The Witcher, concessa durante il Lucca Comics & Games.