Uno degli spinoff di Game of Thrones potrebbe essere un prequel sui Targaryen

Quando si parla di Game of Thrones le possibilità per uno spinoff sono molte, visto che grazie alla prolifica attività di scrittore di George R.R. Martin la carne da poter mettere al fuoco pare quasi infinita. Ma è solo con il giungere verso la fine dello show pilota che i rumor sul futuro della saga si fanno più intensi.

L'ottava stagione infatti, attesa entro la fine del 2019, sarà l'ultima, e proprio lo scrittore potrebbe averci dato qualche indizio su uno dei possibili spinoff previsti per il franchise. Giusto ieri Martin ha comunicato ai fan che The Winds of Winter non uscirà più nel 2018 come precedentemente annunciato, ma al suo posto arriverà Fire and Blood, che andrà ad indagare sulla storia di Westeros passando per le vicende capitate ai vari membri della famiglia Targaryen.

Si partirà da Re Aegon I per giungere fino ad Aegon III, e di mezzo ci saranno le storie delle relative mogli, dei figli, degli amici e dei nemici...insomma un sacco di materiale su cui poter girare uno spinoff. Martin ha già messo a tacere i fan, dicendo che al momento niente è ancora stato deciso in merito, ed anche se lo fosse non sarebbe certo autorizzato a parlarne. Al momento l'unica cosa che sappiamo è che saranno ad alto budget, come già precedentemente dichiarato da HBO, e che l'attore Kit Harington non reciterà in nessuno di essi.

Voi cosa ne pensate di un probabile spinoff di Game of Thrones che ripercorra la storia dei Targaryen? Acquisterete il libro Fire and Blood, in uscita il 20 novembre?