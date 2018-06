Uno dei creatori di Friends afferma che non ci sarà mai nessun Revival

David Crane, uno dei co-creatori di Friends ha rivelato a The Wrap che non vedremo mai un Revival dello show. Brutta notizia per i fan che non vedevano l'ora di ritrovare ancora una volta sul piccolo schermo Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Ross Geller, Chandler Bing e Joey Tribbiani.

La serie, che racconta le vicessitudini di sei ragazzi di Manhattan, è stata un pilastro del palinsesto dell'NBC per dieci anni, e ha permesso ai suoi protagonisti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc di diventare delle celebrità, tanto che ancora adesso, a quattordici anni di distanza dall'ultimo episodio, se ne chiede a gran voce una riunione.

I fan di Friends, cresciuti anche grazie alla forte diffusione nei servizi streaming come Netflix, stanno assistendo, negli ultimi anni, a dei ritorni storici come Will & Grace o Una mamma per amica, e anche per questo la loro speranza non vuole affievolirsi.

"Non succederà mai. L'abbiamo finita, è conclusa!" ha sentenziato David Crane oltre ad aver assicurato all'attrice Rachel Bloom che la relazioni tra i personaggi si sono concluse per il meglio.

A conferma del potenziale successo del Revival, recentemente è apparso su YouTube un trailer fan made della Reunion, comprendente anche scene tratte dagli show Cougar Town e Episodes, che vedono protagonisti Charlie Cox e Matt Leblanc. Il video in questione ha raggiunto la bellezza di 12 milioni di visualizzazioni, dimostrando che esiste ancora un forte interesse attorno alla serie.