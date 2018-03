Uno storico antagonista di Superman è scomparso nel secondo episodio di Krypton!

Come dimostrato dall’episodio pilota trasmesso la scorsa settimana, il mondo diaveva una cultura piuttosto militarista, in cui la vita e la morte erano costantemente appese ad un filo. Non ci sorprende, dunque, che un personaggio con un nome piuttosto familiare sia scomparso già nel secondo episodio dello show...

Durante la puntata di ieri sera, Quex-Ul, un comandante Sagitari, è perito in combattimento contro Lyta Zod, dopo che le perplessità della donna circa i suoi piani per placare il distretto dei tankless sono precipitati nel vuoto. Sul pianeta Krypton vi era infatti un antico rito che permetteva ad un subordinato di sfidare il proprio superiore per migliorare la gilda militare e, in caso di vittoria, prenderne il posto.



Creato da Edmond Hamilton e Curt Swan, il personaggio di Quex-Ul è comparso per la prima volta nei fumetti DC Comics in Superman #157, nel 1962. Sempre nei fumetti, Quex-Ul è quasi sempre associato (ironicamente) al futuro figlio di Lyta: il generale Dru-Zod. Di conseguenza, il personaggio è stato perlopiù dipinto come un criminale kryptoniano che, imprigionato per anni nella Zona Fantasma, è sopravvissuto alla distruzione del proprio mondo. Nonostante la sua innocenza, gli anni di prigionia trascorsi assieme agli altri criminali lo hanno reso malvagio, facendolo diventare un acerrimo antagonista di Superman.

Nel corso degli anni abbiamo avuto svariate interpretazioni del personaggio: era uno dei tre kryptoniani che Superman ha dovuto uccidere in una storia post-Crisi sulle Terre Infinite, mentre nella pellicola ‘Man of Steel / L’uomo d’Acciaio’ è stato un membro del plotone d’invasione del generale Zod.



Mentre la versione proposta da Krypton è deceduta dopo soli due episodi, la controparte Silver Age di Quex-Ul ebbe una vita lunghissima, ma una breve carriera da cattivo. Il personaggio tentò infatti di usare la kryptonite dorata (che toglie i poteri per sempre) su Superman, ma al contrario finì per utilizzarla su sé stesso e, dopo la battaglia, si risvegliò privo di ricordi e convinto di essere un terrestre. E dal momento che l'alieno non era più una minaccia, Clark Kent convinse Perry White a offrirgli un lavoro presso il Daily Planet.

Krypton torna ogni mercoledì sulla rete Syfy.