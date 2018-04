Uno storico componente del Team Arrow originale ha preso una decisione inimmaginabile!

Tramesso sulla rete The CW nel cuore della notte scorsa, il più recente episodio di Arrow ha portato sui nostri schermi un evento davvero impensabile: una frattura importantissima che rischia di aggravare ulteriormente la già complicata situazione di Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell).

Qualora abbiate già visto la puntata, saprete ormai che John Diggle (David Ramsey) ha preso una decisione molto importante, che potrebbe cambiare per sempre le dinamiche del Team Arrow: lasciare la squadra! Nel corso dell’episodio, l’ex-marine e Oliver Queen hanno affrontato la questione su chi, in futuro, dovrebbe indossare o meno il cappuccio di Green Arrow... Una discussione che ha portato Diggle a svelare quanto non approvi la leadership di Oliver, che da qualche tempo gli sembra più interessato a sé stesso che alla salvaguardia della città.

Quando Oliver Queen ha palesato l'intenzione di voler continuare a tenere per sé il cappuccio del suo alter-ego, John Diggle non ha affatto gradito la rivelazione, e al contrario ha cominciato a comprendere quanto fosse arrabbiato con l’amico. Dopo la furibonda lite (con rissa annessa) tra i due storici colleghi, Diggle ha dunque deciso di abbandonare di Team Arrow e di accettare il posto nell’ARGUS offertogli dalla moglie Lyla (Audrey Marie Anderson).

Di conseguenza, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di TV Line, Ramsey ha spiegato che questa scelta sarà permanente, almeno per il momento: “Diggle ha compiuto una scelta decisa per la propria vita. È qualcosa di cui ha molto discusso con la propria moglie, di conseguenza sarà un cambiamento fondamentale”.

Considerando il ruolo che Diggle ha sempre giocato nello show - stando dalla parte di Oliver sin dall’inizio della serie - questa novità avrà delle gravi conseguenze anche su Green Arrow che, dopo aver perso il resto della squadra durante il finale di mid-season della stagione corrente, si ritroverà completamente solo. Ora che Thea e Roy hanno lasciato la città, che accadrebbe se Oliver perdesse anche Felicity?

Arrow torna ogni giovedì sul network statunitense The CW.