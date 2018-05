Uno storico personaggio di Arrow è immortalato nelle nuove foto di The Flash

The CW ha pubblicato le nuove foto promozionali di "Think Fast”, ossia l’episodio di The Flash che verrà trasmesso il 15 maggio e che per l’occasione accoglierà sul set anche un personaggio storico di Arrow. Che la battaglia contro DeVoe/Il Pensatore stia diventando talmente impegnativa da richiedere l’intervento di chi è stato Green Arrow?

Visionabili in calce all’articolo, le foto rivelano invero che il Team Flash potrà contare sul prezioso aiuto di John Diggle (David Ramsey), che nei più recenti episodi di Arrow ha lasciato il “team” di Oliver Queen (Stephen Queen) per unirsi all’ARGUS. Nella puntata, infatti, l’uomo giungerà a Central City per mettere in sicurezza una struttura dell’organizzazione capeggiata dalla moglie Lyla, dove appunto il Team Flash sta nascondendo un metaumano ricercato dal Pensatore (Neil Sandilands): Fallout.



L’episodio, inoltre, continuerà a mostrarci un Barry Allen (Grant Gustin) affranto per via della recente morte di Ralph Dibny, avvenuta per mano dello stesso DeVoe solo qualche settimana fa. Di conseguenza, la sinossi riportata di seguito rivela che il velocista mediterà di affrontare il criminale da solo.

“DAVID RAMSEY PRENDERÀ PARTE ALL’EPISODIO - Quando DeVoe assalta una struttura dell’A.R.G.U.S. per completare finalmente la propria macchina, Barry (Grant Gustin) realizza che l’unico modo per fermarlo è quello di permettere a Cisco (Carlos Valdes) e Caitlin (Danielle Panabaker) di accompagnarlo in missione. Ancora sconvolto per la morte di Ralph, Barry non è certo di voler mettere ancora a rischio le vite dei suoi amici e prende in considerazione l’idea di affrontare DeVoe da solo.



Viet Nguyen ha diretto l’episodio scritto da Sam Chalsen & Kristen Kim.”

The Flash torna ogni martedì su The CW.