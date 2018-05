Uno storico personaggio di Arrow potrebbe non sopravvivere al finale di stagione

Durante lo scorso weekend, la rete statunitense The CW ha rilasciato le foto dell’episodio di Arrow che verrà trasmesso giovedì prossimo, ovvero il finale della stagione in corso, dalle quali apprendiamo che un certo personaggio dello show potrebbe non farcela... Tutti i dettagli subito dopo il salto!

Sono trascorse settimane da quando Stephen Amell, interprete di Oliver Queen e indiscussa star del serial, ha pubblicato sui social una tremenda fotografia che annunciava l’ennesima morte o comunque ferita grave all’interno del cast di Arrow, spingendo i fan a interrogarsi sull’identità della persona che potrebbe perdere la vita nell’imminente finale di stagione.



Avvalorata dalla conferma della sua assenza durante la settima stagione dello show, proprio Paul Blackthorne, storico interprete del vice-sindaco Quentin Lance, potrebbe essere il personaggio cui i fan dovranno separarsi nel modo più doloroso. Le immagini visionabili di seguito, infatti, ci mostrano che Lance avrà un confronto faccia a faccia con tremendo criminale Ricardo Diaz, con risultati potenzialmente disastrosi per l’uomo che un tempo fu capitano della polizia di Star City.



Una foto di Laurel aka Black Siren (Katie Cassidy) sembrerebbe confermare la teoria che vedremo Quentin gravemente ferito o addirittura deceduto. Certo, la donna, nell’immagine, potrebbe aver usato semplicemente il suo incredibile urlo sonico, ma l’espressione sconvolta dipinta sul suo volto sembra raccontare un'altra storia...



Altre fotografie, intanto, confermano che il Team Arrow potrà contare sul prezioso aiuto dell’agente speciale Samanda Watson (Sydelle Noel), la quale ha deciso di aiutare Oliver Queen in seguito alla confessione effettuata dall’uomo. Il titolo dell’episodio, "Life Sentence”, potrebbe invero riferirsi al finale dello scorso episodio, quando Oliver ha dichiarato di essere Green Arrow. È mai possibile che la settima stagione inizio con l’ex-sindaco Queen dietro le sbarre?

“L’EPICO SEASON FINALE DI ARROW - Con un nuovo alleato nel proprio team, Oliver (Stephen Amell) affronta Diaz (la guest star Kirk Acevedo) in un epico scontro finale. James Bamford ha diretto l’episodio scritto da Wendy Mericle & Marc Guggenheim.”

Arrow torna giovedì prossimo su The CW.