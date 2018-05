Uno storico villain di Karate Kid farà il suo ritorno nella seconda stagione di Cobra Kai!

A poche settimane di distanza dall'annuncio del rinnovo di Cobra Kai per una seconda stagione su Youtube Red, arriva la conferma del ritorno di un grande villain della saga cinematografica di Karate Kid, iniziata trent'anni fa.

Si tratta di John Kreese, il violento e stoico sensei interpretato da Martin Kove, passato alla storia per la frase "Spezzagli una gamba" (Sweep the leg). La sua ultima apparizione cinematografica risale a Karate Kid III - La Sfida Finale, ma tra lo stupore generale è apparso nei minuti finali della prima stagione dello show, dove ha avvertito il suo ex allievo Johnny che la vera storia di Cobra Kai deve ancora essere raccontata.

Nella seconda stagione troveremo ancora una volta Ralph Maccio e William Zabka rispettivamente nei panni di Daniel LaRusso, come lo chiamava il maestro Myagi, e Johnny Lawrence. A questi si aggiungono Xolo Maridueña (Parenthood), Tanner Buchanan (Designated Survivor), Courtney Henggeler (Mom) e Mary Mouser (Freakish).

Cobra Kai è riuscito a stupire critica e pubblico, dimostrando di essere un qualcosa in più di una semplice operazione nostalgica per i fan di Karate Kid - Per vincere domani. C'è dunque molta attes attorno al nuovo arco narrativo che, vi ricordiamo, debutterà nel 2019 e sarà composto da dieci episodi della durata di mezz'ora ciascuno.

Cosa accadrà quando Daniel San e John Kreese si troveranno nuovamente faccia a faccia dopo tutti questi anni?