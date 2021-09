Unorthodox, Netflix firma un accordo con i produttori per nuove serie drammatiche

Lo scorso anno ha spopolato su Netflix Unorthodox, una miniserie sulla ribellione e l'emancipazione di una ragazza all'interno di una comunità ortodossa chassidica. Il colosso dello streaming ha da poco annunciato una partnership pluriennale con Airlift Productions, la casa di produzione di Anna Winger, creatrice del fortunato show.

Netflix e Airlift Productions, che ha sede a Berlino, lavoreranno insieme allo sviluppo e alla produzione di nuove serie drammatiche. Il primo progetto in programma è intitolato Transatlantic (il titolo è ancora provvisorio), e racconterà la crisi dei rifugiati a Marsiglia nel 1940. La trama della serie è ispirata al romanzo di Julie Orringer The Flight Portfolio, pubblicato nel 2019, che racconta la vera storia del Comitato di salvataggio di emergenza.

Creata da Anna Winger e Daniel Hendler, Transatlantic è attualmente in fase di pre-produzione.

La notizia della nuova partnership di Netflix giunge insieme a quella dell'investimento nel Regno Unito con i produttori di Bridgerton. "Siamo entusiasti della nostra nuova partnership con Anna Winger" ha dichiarato Rachel Eggebeen, dirigente Netflix. "Avendo assistito alla sua magia mentre lavorava a Unorthodox, siamo già consapevoli del suo talento unico nel trasformare le storie in emozionanti successi globali. La visione creativa di Anna e la nostra ambizione di allargare l'offerta di drammi europei si allineano perfettamente."

"Berlino è un crocevia di artisti internazionali" la ha fatto eco Anna Winger. "Come americana che vive e lavora qui, lontano da Hollywood, il mio lavoro è profondamente radicato nelle conversazioni locali. Ho fondato Airlift come ombrello per queste collaborazioni e sono entusiasta che Netflix ci fornisca una connessione così diretta con il pubblico globale. Questa partnership è un'opportunità per costruire sulla nostra esperienza con Unorthodox, dando vita a progetti ambiziosi."