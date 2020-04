Unorthodox, la serie Netflix avrà una seconda stagione?

Con i suoi soli quattro episodi, Unorthodox ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, diventando la serie del momento su Netflix. La storia di Esty Shapiro (Shira Haas), la giovanissima donna in fuga dal matrimonio combinato e dalla comunità chassidica in cui è cresciuta, si è conclusa lasciando alcune domande in sospeso.

Sono in molti, quindi, a chiedersi se Unorthodox continuerà, ma almeno per il momento una seconda stagione non sembra essere nei piani.

La scrittrice e produttrice Anna Winger ha raccontato a Metro di non avere intenzione di tornare sulla storia di Esty Shapiro o di adattare per la serie tv altri libri di Deborah Feldman (autrice nel 2012 dell'autobiografia Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots).

"Non faremo un seguito perché riteniamo di aver davvero raccontato questa storia. È sempre stata progettata come una mini-serie. Sospetto che lavorerò di nuovo con questi attori e con molti di quelli che hanno collaborato a questo progetto. Abbiamo molte nuove cose da sviluppare" ha detto Anna Winger. "Quindi, non è la fine della strada per questa costellazione, ma non credo che racconteremo di nuovo questa storia. L'abbiamo già raccontata."

Unorthodox segue Esty nel suo viaggio di nascosto da Williamsburg, Brooklyn a Berlino, in Germania, dopo una serie di eventi che l'hanno fatta dubitare del suo posto nella comunità ebraica da cui già sua madre era fuggita in precedenza. A Berlino, Esty incontra un gruppo di musicisti che le aprono gli occhi sul mondo secolare.

Se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Unorthodox: oltre ai quattro episodi della miniserie, su Netflix è disponibile anche un documentario.