Unorthodox: la serie del momento spopola su Netflix

Unorthodox è una delle 10 serie Netflix del momento e ci racconta la storia di una giovane ragazza ebrea in cerca di ribellione.

La protagonista è infatti Ester Shapiro, detta Esty, una diciannovenne cresciuta a New York, all'interno di una comunità ortodossa chassidica, chiamata Satmar. Viene data in sposa ad un uomo ma il matrimonio non è felice, anche perché i due non riescono ad avere figli: per questo il marito decide di divorziare. Poco dopo Esty scopre di essere incinta, e vola dalla madre a Berlino per iniziare una nuova vita, anche grazie a dei nuovi amici, e dare così avvio al suo percorso di emancipazione, non privo di ostacoli.

Con queste premesse, Netflix ha lanciato la sua prima miniserie in yiddish, lingua ebraica parlata nelle varie puntate (anche se gran parte dei dialoghi sono comunque doppiati in italiano). La trama è in parte ispirata ad una storia vera, quella di Deborah Feldman e ripresa dal libro autobiografico Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. Le sequenze ambientate a Berlino sono invece state create appositamente dagli sceneggiatori.

L'attrice protagonista Shira Haas sembra essere riuscita a calarsi perfettamente nella parte, e ciò ha reso la nuova produzione Netflix una serie da tenere sicuramente d'occhio, anche per l'impegno registico nel non voler calcare troppo la mano e banalizzare la realtà dei fatti. Per approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione di Unorthodox.