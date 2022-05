Unprisoned, ecco la nuova comedy con Kerry Washington e Delroy Lindo di Disney+

Onyx Collective lancierà Unprisoned, comedy di otto episodi di ABC Signature con Kerry Washington e Delroy Lindo, che sarà trasmessa in streaming esclusivamente su Hulu negli Stati Uniti, Star+ in America Latina e Disney+ in tutti gli altri paesi.

Ispirato alla vita di Tracy McMillan, Unprisoned racconterà di "una relazione disordinata tra una terapista e una madre single la cui vita viene sconvolta quando suo padre esce di prigione e va a vivere con lei e suo figlio adolescente .”

Washington (Scandal) interpreterà Paige Alexander, una terapista matrimoniale e familiare e mamma del sedicenne Finn. L'attrice sarà la produttrice esecutiva insieme a Pilar Savone attraverso la loro società di produzione Simpson Street. Simpson Street sta attualmente producendo il dramma legale di Signaturee.

Lindo (The Good Fight) interpreterà Edwin Alexander, il padre di Paige che sarà rilasciato di prigione. Lindo produrrà anche la commedia. McMillan (Mad Men) è il produttore esecutivo, insieme a Yvette Lee Bowser (Living Single), che fungerà anche da showrunner. Altri produttori esecutivi sono Joy Gorman Wettels (13 Reasons Why) con Anonymous Content e Jen Braeden (Love, Victor).

Unprisoned si unisce alla lista di contenuti di Onyx, tra cui The Plot, nuova serie con Mahershala Ali, Summer of Soul di Questlove,The Hair Tales e Reasonable Doubt.

Per concludere, vi ricordiamo che Kerry Washington sarà in Shadow Force, il nuovo film di Joe Carnahan.