Unprisoned: trailer e data per la nuova serie Disney+ con Kerry Washington e Delroy Lindo

Dopo il trailer del nuovo film Chang a canestro, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha diffuso il trailer e la data d'uscita di un nuovo contenuto esclusivo, la serie comedy UnPrisoned, interpretata da Kerry Washington e Delroy Lindo.

La serie, composta da otto episodi e ideata da Tracy McMillan, debutterà il 10 marzo su Disney+ in Italia. E' ispirata alla vita della McMillan, e racconta di una terapista disordinata ma perfezionista e madre single la cui vita viene stravolta quando il padre esce di prigione e si trasferisce da lei e dal figlio adolescente, Finn.

La serie è interpretata da Kerry Washington (Tanti piccoli fuochi), Delroy Lindo (Da 5 Bloods - Come fratelli), Marque Richardson (Dear White People), Faly Rakotohavana (La Società Segreta dei Principi Minori) e Jordyn McIntosh (The First Lady) ed è prodotta da ABC Signature, con Tracy McMillan come produttrice esecutiva insieme a Kerry Washington e Delroy Lindo e Yvette Lee Bowser nel ruolo di showrunner. All'interno dell'articolo potete gustarvi il trailer ufficiale di Unprisoned: che cosa ve ne pare da questa piccola anteprima? Ditecelo nei commenti.

