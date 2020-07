Unsolved Mysteries funziona: la docu-serie Netflx aiuta a risolvere i misteri, ecco perché

È da pochi giorni su Netflix Unsolved Mysteries, docu-serie antologica reboot di un format americano degli anni '80. Lo show propone, come suggerisce il titolo, alcuni casi irrisolti - dall'omicidio alla scomparsa di persone, fino a storie con una componente paranormale - dando al pubblico l'opportunità di segnalare eventuali notizie utili.

Quest'ultima dinamica, a quanto pare, non è fine a sé stessa, ma potrebbe davvero avvicinare alla soluzione di alcuni misteri su cui non si riesce a far luce, a volte da anni. A quanto riporta USA Today, infatti, dal 1° luglio, giorno della pubblicazione su Netflix di Unsolved Mysteries, sono già circa 20 i consigli del pubblico ritenuti attendibili.

Terry Dunn Meurer, produttore esecutivo e co-creatore della serie insieme a John Cosgrove, afferma del resto che nel programma originale, in onda dal 1987 al 2010 prima su NBC e successivamente su CBS, Lifetime e Spike TV, sono più di 260 i casi risolti grazie all'aiuto del pubblico o ad altri fattori, come test del DNA nel tempo sempre più sofisticati.

Per quanto riguarda gli indizi più promettenti trovati dagli utenti Netflix, Meurer ha invece dichiarato: "Li passiamo alle autorità competenti. Sono passate solo 24 ore, speriamo che ci siano molte persone che non hanno ancora guardato gli episodi e magari questo weekend di siederanno e faranno binge-watching e ci daranno più indizi."

