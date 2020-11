Unsolved Mysteries: la serie Netflix tratterà le vicende di Tiger King?

Le vicende descritte in Tiger King hanno appassionato tantissimi spettatori e la docuserie è arrivata in breve tempo in cima alla classifica delle produzioni Netflix più seguite. I fan si chiedono però come mai certe dinamiche non siano state approfondite anche nella serie Unsolved Mysteries.

La richiesta degli utenti Netflix in realtà va al di là dell'intrattenimento, dato che in molti casi sono stati gli stessi spettatori di Unsolved Mysteries a fornire indizi preziosi per risolvere quei casi irrisolti. Prima di essere stato acquistato da Netflix, il programma è andato in onda negli Stati Uniti per diversi anni (dal 1987) ed era presente persino un numero telefonico da chiamare per segnalare eventuali avvistamenti o indizi che potessero aiutare le indagini sulle persone scomparse o su particolari eventi criminali.

Sarebbe quindi lo show perfetto per trattare la scomparsa del marito di Carole Baskin. La donna, apparsa in Tiger King, ha affermato di non avere idea di dove sia finito il marito milionario Don Lewis, sparito nel '97 e dichiarato legalmente morto nel 2002. La serie avanzava l'ipotesi che il marito fosse stato ucciso dalla stessa Baskin e dato in pasto alle tigri gestite nello zoo della moglie, per questioni di eredità.

Sui social sono in molti a suggerire a Netflix di includere la storia anche all'interno di Unsolved Mysteries, in modo che venga fatta finalmente chiarezza sulle vicende. Al momento non sappiamo se ci siano effettivamente dei piani al riguardo, ma è probabile che Netflix voglia tenere le due serie separate in modo da non distogliere l'attenzione da Tiger King e dai suoi futuri sequel o spinoff.

