Unstable, Rob Lowe protagonista della nuova serie Netflix...con suo figlio!

La star di numerosi cult anni '80, Rob Lowe, attualmente impegnato nella produzione della serie 9-1-1: Lone Star, sarà protagonista della nuova comedy di Netflix, Unstable. Lo show, co-creato da Lowe, vedrà nel cast anche il figlio della star, John Owen Lowe. I due hanno già recitato insieme in passato in diverse produzioni.

Unstable è ambientata in una società di ricerca biotecnologica all'avanguardia e segue le vicende di un figlio introverso e socialmente isolato che finisce a lavorare per il padre, un uomo estremamente eccentrico e di grande successo, per salvarlo dal disastro.



La particolarità della serie è dettata dal fatto che lo show è ispirato alla vera relazione tra Rob Lowe e il figlio John Owen, che spesso trolla ironicamente suo padre sui social.

"Siamo molto entusiasti di lavorare con Victor [Fresco, veterano delle sit-com che farà parte del cast], Rob e John Owen" ha dichiarato Tracey Pakosta, Head of Comedy Netflix "Loro tre - e la loro sensibilità selvaggiamente divertente e intelligente - si adattano perfettamente alla nostra crescente lista di commedie". Sul nostro sito trovate la recensione di Volano coltelli, uno degli ultimi film in cui ha recitato la star de I ragazzi della 56ª strada.

Lowe e il figlio hanno recitato insieme in Un safari per Natale e nel reality show The Lowe Files. Nel 2020 Rob Lowe commentò i consigli sessuali di Gwyneth Paltrow dati in passato alla moglie dell'attore, Sheryl Berkoff, affermando di non essere affatto sorpreso.