Unstable: trailer e data d'uscita della comedy Netflix padre-figlio con Rob Lowe

A qualche mese di distanza dall'annuncio di Unstable, la nuova comedy padre-figlio con protagonisti Rob Lowe e John Owen Lowe, Netflix ha condiviso online il primo teaser trailer dello show, rivelandone anche la data di uscita.

La serie, ambientata in una società di ricerca biotecnologica all'avanguardia, segue le vicende di un figlio introverso e socialmente isolato che finisce a lavorare per il padre, un uomo estremamente eccentrico e di grande successo, per salvarlo dal disastro. Ispirata alla vera relazione tra Rob Lowe e il figlio John Owen, che spesso trolla ironicamente suo padre sui social, il cast di Unstable include anche Sian Clifford, Aaron Branch, Rachel Marsh ed Emma Ferreira.

Come svelato dal primo teaser trailer, la comedy debutterà su Netflix il prossimo 30 marzo. La serie è co-creata e prodotta esecutivamente da Lowes e Victor Fresco, mentre Marc Buckland è un produttore esecutivo. Lowe e il figlio hanno già recitato insieme in diverse produzioni, come in "Un safari per Natale" e nel reality show "The Lowe Files".

"Siamo molto entusiasti di lavorare con Victor [Fresco, che farà anche parte del cast], Rob e John Owen" ha dichiarato in precedenza Tracey Pakosta, Head of Comedy Netflix "Loro tre - e la loro sensibilità selvaggiamente divertente e intelligente - si adattano perfettamente alla nostra crescente lista di commedie".

