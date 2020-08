Untamed: annunciata la serie TV ispirata al romanzo e prodotta da J.J. Abrams

Dopo la serie TV di Darren Aronofsky, vi segnaliamo un nuovo interessante progetto prodotto dal celebre regista J.J. Abrams e incentrato su un romanzo di Glennon Doyle intitolato Untamed. Scopriamo tutti i dettagli.

Bad Robot, casa produttrice di J.J. Abrams è riuscita ad aggiudicarsi i diritti per l'ultima opera di Glennon Doyle, famosa scrittrice americana. Ad occuparsi della sceneggiatura troveremo l'autrice del romanzo insieme a Jessie Nelson, celebre per il suo lavoro nella serie TV presente nel catalogo di Apple TV+ intitolata "Little Voice", mentre J.J. Abrams sarà il produttore esecutivo. Ecco una breve descrizione di Untamed: "Il libro descrive la felicità e la pace che proviamo quando la smettiamo di farci influenzare dalle aspettative degli altri e iniziamo a fidarci della voce presente in ognuno di noi".

Glennon Doyle ha invece commentato così la notizia: "Untamed ha venduto più di un milione di copie in venti settimane e dato vita ad un movimento, perché le donne sono in un momento importante della storia, stiamo osservando i modelli già esistenti di matrimonio, di figure familiari, religione, sessualità, politica e cerchiamo di immaginare delle vite migliori e più eque per noi tutte. Non riesco a pensare ad un momento migliore e ad una partner migliore di Jessie Nelson e Bad Robot per aiutarmi a trasporre la mia e la nostra storia per la televisione".

