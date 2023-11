Unwanted: Ostaggi in Mare, le anticipazioni degli episodi 3 e 4: problemi in arrivo

La nuova serie tv di Sky Unwanted: Ostaggi in Mare tornerà in onda da domani in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con i due nuovi episodi, il terzo e il quarto.

Nelle puntate, per le quali come di consueto possiamo fornirvi una piccola anticipazione, la nave Orizzonte attracca a Tunisi dove, mentre i croceristi visitano la città, i migranti dovrebbero essere sbarcati. Ma il rifiuto delle autorità locali cambia le carte in tavola. Edith (Jessica Schwarz) decide di contattare, senza il permesso del capitano, una NGO per cercare una soluzione e trarre in salvo i rifugiati che altrimenti rischiano di essere riconsegnati ai libici. Quando Arrigo (Marco Bocci) scopre la mossa della sua seconda, e decide di metterla agli arresti per insubordinazione, Edith prenderà una decisione estrema con conseguenze drastiche. Nel frattempo i migranti incontrano alcuni passeggeri della nave con cui creano rapporti speciali spinti dalla curiosità, dalla solidarietà e dalla voglia di conoscere mondi apparentemente così distanti.

Qui sotto le trame complete di Unwanted: Ostaggi in Mare episodi 3 e 4:

Episodio 3 : Tareq viene trovato e rinchiuso in una cella: racconta di essere scappato per paura di tornare in Libia. La nave attracca a Tunisi ma c’è un problema: le autorità locali non accettano lo sbarco dei migranti, devono essere consegnati ai libici. Mentre i crocieristi visitano la città, ai naufraghi è concesso di girare liberamente per la nave. Un crocierista, Franco, è incuriosito da una delle migranti, Sophia, e cerca di conoscerla meglio. Edith contatta una NGO alle spalle di Arrigo.

: Tareq viene trovato e rinchiuso in una cella: racconta di essere scappato per paura di tornare in Libia. La nave attracca a Tunisi ma c’è un problema: le autorità locali non accettano lo sbarco dei migranti, devono essere consegnati ai libici. Mentre i crocieristi visitano la città, ai naufraghi è concesso di girare liberamente per la nave. Un crocierista, Franco, è incuriosito da una delle migranti, Sophia, e cerca di conoscerla meglio. Edith contatta una NGO alle spalle di Arrigo. Episodio 4: Messa agli arresti per insubordinazione Edith contatta la stampa e diffonde la notizia che i migranti a bordo verranno consegnati ai Libici. Uno di loro, Ibrahim, scopre la vera identità di Tareq: era un torturatore in Libia. Ibrahim lo attacca, ma Tareq lo uccide per poi fingere che si tratti di suicidio. Alla notizia di questa morte, Arrigo decide di appoggiare Edith e contattare una NGO, ma è troppo tardi: tre migranti capitanati da Tareq occupano la sala comandi e ordinano il dirottamento della nave.

Per altri contenuti, scoprite di cosa parla Unwanted: Ostaggi in Mare.