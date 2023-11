Unwanted: Ostaggi in Mare, finale di stagione: trame e anticipazioni degli ultimi episodi

Dopo che la situazione è andata fuori controllo nelle puntate di Unwanted: Ostaggi in mare della scorsa settimana, la serie tv di Sky con protagonista Marco Bocci si prepara ad andare in onda con il gran finale di stagione.

In questo capitolo finale composto dagli episodi 7 e 8, che andranno in onda domani venerdì 24 novembre in esclusiva su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW, le anticipazioni parlano di un’escalation di eventi che sconvolgerà gli equilibri a bordo della nave Orizzonte: nella sala comandi della Orizzonte la tensione è ai massimi livelli, il dirottamento è ormai noto a tutti e Tareq e i suoi compagni non hanno altra opzione se non quella di arrendersi.

Nel frattempo a bordo della nave una serie di eventi dettati dal nervosismo e dalla pressione sconvolgono tutti i passeggeri. La situazione precipita e i migranti, appresa una notizia terribile, irrompono nel ristorante durante una cena in cerca di vendetta, spaventando i croceristi. La nave è ormai in procinto di attraccare: una volta arrivati a terra i rifugiati saranno accolti da un nuovo futuro o da un inesorabile ritorno verso i luoghi da cui sono fuggiti?

Qui sotto, come al solito, la trama ufficiale del finale di Unwanted: Ostaggi in mare Sky:

La notizia del dirottamento ora è pubblica e non si può più scendere a compromessi. Tareq e gli altri devono arrendersi. Mentre la security sta per invadere la sala comandi, Nicola è nella hall con la sua pistola. Per errore parte un colpo che colpisce Elvis, un ragazzino migrante che girava in compagnia di Mary la sua nuova amica crocerista.

Unwanted: Ostaggi in mare è la serie tv da vedere se avete amato Io capitano di Matteo Garrone: cliccate sul link evidenziato per scoprite tutto quello che c'è da sapere sul nuovo show televisivo esclusiva di Sky.