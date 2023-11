Unwanted: Ostaggi in mare, le trame degli episodi 5 e 6: la situazione è fuori controllo

Dopo il successo degli episodi 3 e 4 di Unwanted: Ostaggi in Mare,la nuova serie tv originale di Sky è pronta a tornare da domani venerdì 17 novembre con due nuove puntate, la quinta e la sesta, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Nel corso degli episodi la situazione a bordo della nave si farà sempre più disperata con Tareq (Dada Bozela) e i suoi compagni che tengono in ostaggio la sala di comando. Arrigo (Marco Bocci) viene sopraffatto dagli eventi e in un suo momento di crisi ha un attacco di panico che permette a Edith di prendere il timone della Orizzonte e dirottarla verso le acque maltesi. A questo punto il capitano non ha alternative e lancia l’allarme alla compagnia, che mette in campo l’esercito italiano. Tareq decide che l’unica soluzione possibile è negoziare per riuscire a scendere dalla nave senza essere riconsegnati ai libici. Intanto Diletta (Denise Capezza) scopre di essere incinta e questo spinge suo marito Nicola (Maro Palvetti) a qualificarsi carabiniere per dare una mano alla security della nave, ma prende una decisione sbagliata con una conseguenza potenzialmente fatale.

Qui sotto le sinossi ufficiali di Unwanted: Ostaggio in Mare ep5 e 6:

EPISODIO 5 - Pensando di venire riconsegnata ai Libici, Marem affida sua figlia di pochi mesi ad una crocierista, Diletta. Tareq tiene in ostaggio la crew e vuole che li portino in Italia. Arrigo in un momento di crisi ha un attacco di panico. Edith prende formalmente il comando e ordina di dirigersi verso le acque Maltesi. Mentre Edith si reca dai migranti per rassicurarli, Arrigo manda l’allarme ufficiale alla compagnia. Intanto, una crocierista si uccide lanciandosi dal ponte della nave.

EPISODIO 6 - Dopo l'allarme la nave è tenuta sotto controllo dall'esercito. Tareq pretende di parlare con loro per trovare un accordo. Sicura di essere salva, Marem chiede a Diletta di riavere sua figlia e poco dopo Diletta scopre di essere incinta. Il marito Nicola, carabiniere, offre il suo aiuto alla security di bordo per risolvere la situazione e senza autorizzazione si arma della sua pistola. Franco ha baciato Sophia, la moglie gli chiede di sbarcare.

