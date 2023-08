Uomini e Donne 2023: anticipazioni su tronisti e coppie della nuova stagione

Ancora anticipazioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne che dovrebbe andare in onda a partire da lunedì 11 Settembre 2023 su Canale 5. In questi giorni sono in corso le registrazioni delle nuove puntate e quando manca sempre meno alla messa in onda emergono i primi dettagli su cosa è successo.

Il blogger Lorenzo Pungaloni nella fattispecie fa il punto su quanto accaduto nella prima puntata. A quanto pare gli spettatori vedranno tre nuovi tronisti: Cristian e Brando di 22 anni e la 34enne ex Temptation Island Manuela Carriero. Confermati gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, nonostante i rumor che volevano l’allontanamento di uno dei due.

Nel corso della puntata Maria De Filippi avrebbe anche discusso dell’ultima edizione di Temptation Island ed avrebbe dato il via ad un confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero che si sono presenti alla registrazione con Greta e Igor, i due tentatori del programma.

Durante l’episodio però hanno trovato spazio anche Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, oltre che Manuel Maura e Francesca Sorrentino che hanno partecipato anch’essi al reality.

Sul trono over invece i protagonisti sono Gemma Galgani, Aurora Tropea e Roberta di Padua, mentre non si sono visti Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.