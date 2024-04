Uomini e Donne: Alessandro e Maria Teresa raccontano il loro amore senza età a Verissimo!

Nel corso della puntata di Verissimo andata in onda nel weekend, Alessandro e Maria Teresa, la coppia nata ad Uomini e Donne, hanno raccontato il loro amore. 93 anni lui, 76 lei, sono ancora affiatatissimi ed il loro amore cresce di giorno in giorno.

Maria Teresa, parlando con Silvia Toffanin, ha raccontato che “sono andata da Maria così, per dare una svolta vita visto che ero sola, ed ho incontrato un amore grande”. Alessandro, visibilmente emozionato, ha così confidato che “non mi sembra vero, ed a volte mi dò un pizzicotto per vedere se e è vero”.

I due continuano il loro rapporto nonostante la distanza, e non mancano occasione per viversi in serenità la loro storia. Alessandro ha confidato che manda ogni sera la buona notte alla sua amata e lei fa lo stesso. Una love story come quelle che si leggono solo nei romanzi rosi.

