Uomini e Donne: Alessandro torna in studio per chiarire la storia con Serena Enardu

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, che ha dato ampio spazio al trono di Giovanna Abate ed i suoi corteggiatori. Le sedie in studio di fronte a Giovanna erano nuovamente tre, ed è presto detto il motivo: Alessandro Graziani è tornato in studio.

Sebbene in un primo momento sembrava si volessero chiarire le dinamiche con la tronista, in realtà la presenza di Alessandro ha avuto a che fare con la questione Serena Enardu-Pago, che l'ex tentatore di Temptation Island Vip vorrebbe lasciarsi alle spalle. La ex-coppia Pago-Serena sta continuando a rilasciare dichiarazioni contrastanti: Pago ha scritto del tradimento nel suo libro, mentre Serena lo accusa di aver detto bugie per vendere più copie.

In studio da Maria de Filippi arriva il giornalista che ha intervistato precedentemente Pago sulle dichiarazioni scritte in una lettera in cui dichiara che la rottura tra lui e Serena è stata causata proprio dalla presenza di Alessandro.

Il corteggiatore non ci vede più, e dichiara di aver già a suo tempo raccontato tutta la verità sulla vicenda, e sebbene "qualcuno voglia farsi pubblicità sulla mia persona per sponsorizzare libri e musica" (riferendosi a Pago, che ha pubblicato il suo libro "Vagabondo d'amore") quello che aveva da dire l'ha già detto, e tra lui e Serena i rapporti si sarebbero chiusi prima che lei partecipasse alla scorsa edizione del GF Vip, e ancor prima che lui andasse a Uomini e Donne per corteggiare Giovanna Abate a fine gennaio: "Non mi interessa più sentirla perché la avverto come una persona distante da me. E poi sa che le dico? Io ho fatto di tutto per proteggere questa persona, ma nessuno si è mai preoccupato di evitare di tirarmi dentro una situazione che non mi riguarda più" dichiara a Uomini e donne Magazine lo sportivo.

Insomma, pare che lui cerchi solo di farla finita con questa storia ormai chiusa, eppure cercano in tutti i modi di metterlo in mezzo. E adesso cosa farà Alessandro dopo che Giovanna Abate l'ha eliminato? Il ragazzo sembrava piuttosto preso dalla bella mora, anche se nell'ultimo periodo lei non ha mostrato grande interesse per lui.