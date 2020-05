Uomini e Donne: altra accusa contro Nicola Vivarelli, parla un'altra ex

Continua a tenere banco in casa Uomini e Donne Nicola Vivarelli, il 26enne corteggiatore di Gemma Galgani che ha diviso il pubblico e fatto parlare di se. Quest'oggi è emerso un altro retroscena sulla sua vita sentimentale e sul suo passato.

Secondo quanto raccontato, una sua ex fiamma avrebbe avuto modo di parlare su Facebook con Amedeo Verza, a cui ha raccontato di essere stata lasciata da Vivarelli esclusivamente per una questione anagrafica.

La donna, una 47enne che ha preferito restare anonima, avrebbe svelato che il corteggiatore di Gemma avrebbe deciso di lasciarla in quanto ha ritenuto la differenza di età troppo elevata.

La pubblicazione di questa notizia ha nuovamente scatenato polemiche intorno al 26enne: già in passato infatti in molti avevano avanzato la teoria secondo cui Vivarelli non avrebbe deciso di partecipare ad Uomini e Donne per amore nei confronti di Gemma, ma solo per fama di notorietà. Resta da capire cosa dirà la stessa dama torinese, che a sua volta è stata attaccata dall'eterna rivale Tina Cipollari per la scelta di frequentare un ragazzo significativamente più giovane di lei.

Nella puntata di oggi Gemma però ha dovuto apprendere che Vivarelli è corteggiato da un'altra donna, che le avrebbe dato il numero di telefono.

Uomini e Donne è tornato in TV lo scorso 23 Aprile in una nuova veste a seguito del lockdown.