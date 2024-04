Uomini e Donne: anticipazione registrazione 9 aprile! Arrivano nuove segnalazioni

Ieri 9 aprile 2024 si sono tenute le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne: così come per la registrazione di Uomini e Donne dell’8 aprile (che vi invitiamo a recuperare), grazie alle indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni siamo in grado di fornirvi nuovi dettagli sulle prossime puntate del dating show.

Ida Platano

Puntata dura per la dama bresciana: ad infiammare lo studio è stata un’altra segnalazione che vedrebbe coinvolto Mario Cusitore. A quanto pare, il corteggiatore napoletano sarebbe stato visto uscire da un B&B con una donna. In studio, Mario si è difeso e lui avrebbe chiamato il suo barbiere (dove il cavaliere avrebbe passato la giornata). Il barbiere avrebbe confermato la versione di Cusitore, ma Tina si è scatenata attaccando il corteggiatore. Dal canto suo, Ida avrebbe creduto alle parole di Mario.

Pierpaolo Siano durante un ballo confesserà ad Ida di voler lasciare il programma e che sarebbe tornato solamente dopo un gesto da parte della Tronista. Ida è uscita dallo studio e Mario voleva raggiungerla, ma la dama si è rifiutata di vederlo.

Daniele Paudice

Daniele ha portato in esterna sia Gaia, sia Marika: nonostante ciò, Gaia ha palesato il fatto che, secondo la sua percezione, a Daniele lei non piace più di tanto

