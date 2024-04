Uomini e Donne: anticipazioni di oggi 11 aprile. La decisione shock di Ida Platano!

Arrivano le prime indiscrezioni sulla nuova puntata di Uomini e Donne di oggi 11 aprile: a quanto pare, l’appuntamento di oggi con il dating show sarà ricco di tensione e colpi di scena. Ecco tutto ciò che sappiamo grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni!

Anticipazioni 11 aprile - Ida Platano

Nel corso della puntata odierna il percorso di Ida Platano avrà ampio spazio: la Tronista racconterà di non aver portato nessuno dei due corteggiatori in esterna, proprio a causa dei suoi dubbi su Mario e Pierpaolo. Nel momento in cui i cavalieri sono venuti a conoscenza che la dama bresciana non avrebbe portato nessuno dei due in esterna, però, non hanno avuto alcuna reazione, portando Ida ad infuriarsi ancor di più. La Tronista svelerà che si aspettava che Mario e Pierpaolo chiedessero di vederla, ma a quanto pare ciò non è successo. Il loro disinteresse porterà Ida (ormai più delusa e amareggiata che mai) ad alzarsi dal Trono, intenzionata a lasciare il programma. Platano lascerà davvero il Trono Classico? Lo scopriremo solo nel corso della puntata di oggi.

Anticipazioni 11 aprile - Trono Over

A sedersi a centro studio saranno diverse coppie: una di queste è quella formata da Salvatore (ormai ex cavaliere di Barbara) e Ida Pavanelli. La neo frequentazione porterà Maria De Filippi a chiedere l’opinione di Barbara in merito: “Preferisco non esprimermi, Maria” ha dichiarato la dama del parterre Over.

