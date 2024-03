Uomini e Donne, le anticipazioni delle prossime puntate: cosa accadrà questa settimana

Dopo la breve pausa di Uomini e Donne, è pronto a tornare il dating show di Maria De Filippi, ed è tempo di tuffarci nelle anticipazioni per scoprire cosa andràin onda dal 25 al 29 Marzo 2024.

A quanto pare, ci sarà l’attesa scelta di Brando che dovrebbe scegliere sotto una pioggia di petali rossi Raffaella come dama con cui uscire dal programma.

Ci sarà però spazio anche per le vicende amorose di Ida Platano, che dovrebbe fare una sorpresa a Mario Cusitore in occasione del suo compleanno, con una torta che porterà in studio. Ida però avrà anche delle discussioni con Pierpaolo, nonostante il chiarimento avuto in esterna. A perdere la pazienza però sarà il cavaliere, che inizialmente dovrebbe mostrare le proprie intenzioni di abbandonare il programma salvo poi tornare sui propri passi grazie all’intervento dell’opinionista Gianni Sperti.

Uomini e Donne andrà in onda già oggi pomeriggio con la consueta puntata quotidiana, ovviamente su Canale 5. La programmazione è stata interrotta venerdì scorso per dare spazio ad Amici di Maria De Filippi sempre in vista del serale.

