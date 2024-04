Uomini e Donne: anticipazioni puntata di oggi 10 aprile! Ecco tutto ciò che sappiamo

È pronta per partire la nuova puntata di Uomini e Donne: il famoso dating show tornerà anche oggi 10 aprile ed ecco che spuntano le indiscrezioni su ciò che accadrà a centro studio. Dopo lo scontro acceso tra Ida e Mario, scopriamo quali saranno gli argomenti principali dell’appuntamento di oggi.

Anticipazioni puntata 10 aprile - Ida Pavanelli

La puntata di oggi dovrebbe cominciare con Ida Pavanelli, la dama del trono over che ha vinto l’ultima sfilata: Ida, dopo aver chiuso una frequentazione che l’ha lasciata molto amareggiata, ha cominciato a frequentare Angelo. Il cavaliere in questione sta frequentando anche Tiziana Riccardi: i primi appuntamenti, però non convinceranno Ida che, a quanto pare, sceglierà di troncare subito la frequentazione.

Anticipazioni puntata 10 aprile - Barbara De Santi

A sedersi a centro studio sarà anche Barbara De Santi: la dama, tornata ufficialmente al dating show all’inizio di questa stagione dopo diverso tempo, ha frequentato diversi cavalieri tra cui Ernesto Russo. Nelle scorse puntate era arrivato in studio un nuovo cavaliere proprio per lei, Salvatore. Il produttore cinematografico non ha, però, convinto la dama anche se quest’ultima aveva deciso di dargli una possibilità. Dopo aver avuto un primo approccio conoscitivo fuori dalla trasmissione, a quanto pare Barbara deciderà di interrompere la frequentazione con Salvatore, dichiarando di non provare alcun interesse. Quali saranno gli altri protagonisti della puntata di oggi? Non ci resta che attendere l’inizio della puntata per scoprirlo.

Su La Famiglia Addams (Serie Completa) (Box 9 Dv) è uno dei più venduti di oggi.