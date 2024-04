Uomini e Donne: anticipazioni della puntata di oggi 12 aprile! Ecco tutto ciò che sappiamo

Sta per cominciare un nuovo appuntamento con Uomini e Donne: dopo aver assistito all’ennesima lite in studio in cui addirittura Ida Platano ha minacciato di abbandonare il Trono, arrivano le indiscrezioni sulla puntata di oggi. Cosa dobbiamo aspettarci di vedere?

Anticipazioni puntata 12 aprile - Daniele Paudice

A quando pare oggi verrà dato spazio al Trono Classico di Daniele Paudice: il Tronista si sta dedicando soprattutto alla conoscenza di Gaia e Marika. Tra le sue corteggiatrici, però, c’è anche Valery che, con la sua bellezza, aveva catturato l’attenzione e gli sguardi di Marcello Messina del parterre Over (il cavaliere ha poi fatto un passo indietro una volta scoperta la differenza d’età che li divide). A quanto pare, nel corso della giornata di oggi la corteggiatrice prenderà una decisione inaspettata: stanca di ricevere poche attenzioni da parte del Tronista, Valery deciderà di auto-eliminarsi. Cosa farà Daniele?

Anticipazioni puntata 12 aprile - Trono Over

A centro studio si accomoderanno anche Marcello Messina e Tiziana Riccardi. I due hanno cominciato a frequentarsi da poco e, già dopo il primo appuntamento, avevano deciso di rivedersi. Tuttavia, il rapporto tra i due non sembrerebbe andare nel migliore dei modi e di comune accordo la dama e il cavaliere decideranno di interrompere la frequentazione. Verrà dato spazio anche a Ernesto Russo che, invece, continua a frequentare Marianna.

