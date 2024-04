Uomini e Donne: anticipazioni puntata di oggi 15 aprile! Ecco tutto ciò che sappiamo

Ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere nel prossimo appuntamento con Uomini e Donne: riparte una nuova settimana per il dating show più popolare della TV italiana. Arrivano le anticipazioni su ciò che accadrà oggi a centro studio.

Anticipazioni puntata di oggi 15 aprile- Ida Platano

Stando alle anticipazioni riportate da una clip della puntata sul sito di Witty Tv, a sedersi a centro studio sarà Ida Platano: la dama bresciana avrà un confronto a tre con i suoi corteggiatori Mario e Pierpaolo. Da quanto si evince nel breve video pubblicato da Witty Tv, la dama sembrerà ritrovare l’equilibrio che nelle ultime settimane sembrava perso: i due corteggiatori, come si può udire dalle parole di Maria De Filippi, avrebbero fatto un regalo ad Ida nello stesso negozio senza volerlo. Come si concluderà l’incontro tra Tronista e corteggiatori? Lo scopriremo solo nella puntata di oggi.

Anticipazioni puntata di oggi 15 aprile - Trono Over

Intanto, anche sul fronte del Trono Over ci saranno delle novità! Ci sarà un confronto a quattro tra Salvatore e le tre dame a lui interessate: Ida, Alessia e Tiziana. Ida lo accuserà di non essere molto presente in settimana, mentre Alessia sostiene di essere sempre stata cercata dal cavaliere per tutta la settimana. Durante il loro confronto, ad intervenire sarà anche Tina Cipollari: l’opinionista si scaglierà contro una delle tre dame. Chi sarà nel mirino di Cipollari? Lo scopriremo solo oggi alle 14:45 su canale 5.

