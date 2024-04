Uomini e Donne: anticipazioni puntata di oggi 17 aprile. Arriva la dichiarazione?

Anche oggi un nuovo appuntamento con Uomini e Donne darà ampio spazio alle dinamiche sentimentali che da anni tengono incollati allo schermo milioni di spettatori: ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere nella puntata di oggi 17 aprile.

Anticipazioni 17 aprile - Ida Platano

Ad animare il centro studio sarà, ancora una volta, il Trono di Ida Platano: a quanto emerge dalla clip di Witty TV vedremo la nuova esterna a sorpresa organizzata da Pierpaolo. Proprio quest’ultimo, inoltre, sarà protagonista di un’accesa discussione con Mario: “Il tuo percorso è stato incommentabile dall’inizio alla fine. Come credi di conteggiarla? A me nessuno ha mai detto cosa fare nella vita, figuriamoci detto da una persona come te” dichiarerà Pierpaolo nei confronti del corteggiatore napoletano. Mario Cusitore accuserà Ida di essere più predisposta a credere alla buonafede di Pierpaolo nonostante lui, a detta del Cavaliere, non abbia dimostrato molto interesse alla Dama bresciana se non dopo la strigliata di Maria De Filippi. Alla fine della discussione vedremo Mario alzarsi e lasciare lo studio decisamente amareggiato.

Anticipazioni 17 aprile - Trono Over

A centro studio vedremo anche Marcello, Cristiano, Giulia e Jessica. Ad intervenire in questa discussione sarà anche Maria De Filippi che, riferendosi a Cristiano dichiarerà: “Tu pretendi un comportamento coerente da chi inizia una storia con te. Però Marcello fa venire Jessica e tu le lasci il numero”. Questa notizia sarà una doccia fredda per Giulia, l’attuale frequentazione di Cristiano.

