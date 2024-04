Uomini e Donne: anticipazioni puntata oggi 18 aprile! Mario Cusitore lascia il programma?

Anche oggi, giovedì 18 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne: a quanto pare, anche l’appuntamento di oggi del dating show sarà ricco di colpi di scena e momenti di tensione. Ecco tutto ciò che è emerso dalla clip di WittyTv.

Anticipazioni 18 aprile - Trono Classico

La puntata di ieri si era conclusa con Mario Cusitore furioso con Ida Platano: il corteggiatore ha deciso, infatti, di lasciare lo studio e andare via. La Tronista alla fine lo ha raggiunto fuori lasciando tutti col fiato sospeso. Quindi, nel corso della puntata di oggi assisteremo all’epilogo della discussione avvenuta ieri: la Dama bresciana ritornerà in studio molto amareggiata: “Non vuole più corteggiarmi, se n’è andato”.

A centro studio sarà anche la volta di Daniele Paudice, che si renderà protagonista di un acceso diverbio con Valery. Una clip mostrerà un confronto in esterna tra Tronista e corteggiatrice in cui Daniele dichiarerà di sentirsi molto deluso dall’atteggiamento di Valery e, in particolare, non le risparmierà una frecciatina: “Hai fatto la tua uscita da diva di Hollywood”.

Anticipazioni 18 aprile - Trono Over

Numerose dinamiche interesseranno anche il Trono Over: si scoprirà che tra Marcello e Jessica è scattato un bacio e il Cavaliere vorrebbe avere la possibilità di raccontare com’è andato il loro incontro. La Dama, però, su domanda di Maria De Filippi confesserà di aver ricevuto il numero anche da Ernesto. Anche Mario Verona sarà uno dei protagonisti della puntata di oggi: andrà in scena un confronto tra il Cavaliere e le corteggiatrici Milena e Ilenia.

