Uomini e Donne: anticipazioni puntata oggi 19 aprile!Tina Cipollari contro Mario Cusitore?

Dopo la dichiarazione d’amore di Mario Cusitore avvenuta nel corso della puntata di Uomini e Donne di ieri giovedì 18 aprile, ecco che arrivano le anticipazioni su ciò che dobbiamo aspettarci di vedere nel nuovo episodio del dating show di oggi 19 aprile! Tina Cipollari si scaglierà contro Mario Cusitore per l’ennesima volta?

Anticipazioni oggi 19 aprile - Trono Over

Nonostante non sia arrivata ancora la conferma ufficiale dalla piattaforma WittyTv, nel corso della puntata di oggi le anticipazioni suggeriscono che verrà dato ampio spazio al Trono Over: a sedersi a centro studio potrebbe essere Jessica Pittari che, con la propria bellezza, è riuscita ad ammaliare molti uomini del parterre Over. Jessica era arrivata per la prima volta in trasmissione per corteggiare Mario Verona (che però ha deciso di non trattenerla). Successivamente è tornata in trasmissione su richiesta di Marcello Messina, con cui ci sarebbero stati diversi baci già dal primo incontro. Jessica, però, non solo ha accettato anche il numero di Diego, ma ha anche deciso di vederlo fuori dalla trasmissione. La Dama racconterà di essersi trovata molto bene con Diego e fredderà Marcello ammettendo che non è nato nulla di spontaneo.

Anticipazioni oggi 19 aprile - Ida Platano

Il Trono di Ida Platano sta andando avanti con non pochi intoppi: prima le continue segnalazioni su Mario che hanno portato la Dama bresciana ad eliminarlo, poi il ritorno di Mario in trasmissione e, infine, una serie di atteggiamenti del Corteggiatore che continuano a scatenare una serie di dubbi sul Cavaliere napoletano. Nella puntata odierna, però, dovremmo riuscire a vedere due esterne serene tra la Tronista e i suoi corteggiatori. Non è escluso, però, che Mario riceva delle critiche da parte di Tina Cipollari: già nella puntata di ieri (in cui Cusitore ha dichiarato i propri sentimenti ad Ida), l’opinionista ha attaccato duramente il corteggiatore definendolo esagerato e fuori luogo. Opinione che, in effetti, è stata condivisa dalla maggior parte dei presenti in studio.

La Famiglia Addams (Serie Completa) (Box 9 Dv) è uno dei più venduti oggi su