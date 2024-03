Uomini e Donne: anticipazioni sulla puntata di oggi 28 marzo e domani 29 marzo!

Continuano le sorprese in questa stagione di Uomini e Donne: non solo assisteremo ad un colpo di scena dai parterre del Trono Over, ma ci saranno ritorni e discussioni! Scopriamo cosa succederà, quindi, nelle nuove puntate del dating show più popolare d’Italia!

Le ultime puntate di questa edizione di Uomini e Donne ci hanno regalato momenti davvero emozionanti quanto inaspettati. Sotto questi punti di vista, neanche le prossime puntate ci deluderanno. Ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere.

Uomini e Donne, anticipazioni puntate dal 28 al 29 marzo: novità per Gemma e Mario - una coppia va via!

Nonostante in studio non si sia parlato molto di loro, Alessandro Rausa e Maria Teresa decideranno di lasciare insieme la trasmissione: i due esprimeranno la volontà di voler proseguire la loro conoscenza al di fuori del programma e i due, tra lo stupore e la gioia di tutti, verranno cosparsi dai famosissimi petali rossi!

Per Gemma Galgani, invece, arriverà un nuovo pretendete: si chiama Marco e ha 51 anni. Dopo aver ascoltato con attenzione la sua presentazione, la dama del parterre femminile deciderà di voler intraprendere la sua conoscenza. Il tutto commentato, come di consueto, dalla pungente Tina Cipollari.

Mario Verona, infine, farà la conoscenza di una nuova dama di 25 anni, venuta in studio proprio per conoscerlo: il cavaliere del parterre maschile accetterà di conoscerla.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico dal 28 al 29 marzo: Ida litiga con Mario - Beatriz ritorna per la chiamata di Daniele!

Per quanto riguarda le dinamiche del Trono Classico, nel corso delle prossime puntate approfondiremo i rapporti di Ida Platano: la Tronista porterà in esterna sia Mario che Pierpaolo. Ci saranno, però, grosse discussioni soprattutto con Mario Cusitore: vedremo il corteggiatore molto adirato contro Ida durante l’esterna. La discussione particolarmente animata continuerà in studio, alla fine della quale Mario paleserà la volontà di lasciare il programma! Dopo una serie di tira e molla, però, il corteggiatore deciderà di rimanere.

Daniele Paudice uscirà nuovamente con Gaia e la loro conoscenza continuerà serenamente. Il Tronista, però, chiederà alla redazione di poter richiamare Beatriz D’Orsi, in quanto intenzionato a conoscerla. La ex corteggiatrice si presenterà in studio ma declinerà l’offerta di Paudice in quanto dirà di ‘non essere nella posizione di conoscere un’altra persona così presto’.

