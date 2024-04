Uomini e Donne: anticipazioni puntata di oggi 3 aprile! Nuove discussioni, lo studio trema

Arrivano nuovi dettagli sulla puntata di Uomini e Donne che verrà trasmessa oggi 3 aprile, come di consueto, su Canale 5: cosa dobbiamo aspettarci di vedere durante questo nuovo episodio del dating show? A quanto pare discussioni inaspettate infiammeranno lo studio.

Trono Classico - Daniele e la lite con una corteggiatrice

Durante la puntata di oggi, Uomini e Donne darà spazio al trono di Daniele che sta conoscendo diverse corteggiatrici. Il suo atteggiamento nelle scorse puntate ha scatenato diverse reazioni sia da Tina Cipollari, sia dalla padrona di casa Maria De Filippi. Questa volta, però, a criticare l’atteggiamento del Tronista sarà Gaia: la ragazza, infatti, non riuscirà a nascondere il proprio disappunto per la decisione di Daniele di far scendere dalla famosa scalinata Beatriz, l’ex corteggiatrice di Brando. Nonostante il rifiuto di Beatriz, Gaia sottolineerà il poco tatto di Daniele nei confronti delle sue corteggiatrici.

Trono Classico - per Ida Platano torna il sereno

Dopo l’accesa discussione non solo col suo corteggiatore Mario, ma anche con la dama del parterre Cristina Tenuta, avvenute entrambe nella puntata di ieri, finalmente Ida ritroverà la serenità necessaria a portare avanti il suo percorso. Dalle indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, la Tronista bresciana riuscirà ad avere un confronto sereno con il corteggiatore Mario e il feeling con Pierpaolo crescerà sempre di più.

Trono Over - lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

In realtà la puntata di oggi di Uomini e Donne dovrebbe partire proprio da qui: Gemma Galgani si siederà a centro studio pronta a chiudere la neo frequentazione con il corteggiatore 51enne. La decisione della dama torinese manderà su tutte le furie Tina. Secondo la storica opinionista, infatti, Gemma non sarebbe mai stata interessata a Marco.

