Uomini e Donne: anticipazioni puntata di oggi 4 aprile. Tensioni in studio!

Ecco le ultime anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi 4 aprile, come di consueto, su Canale 5: a quanto pare ci saranno delle tensioni inaspettate in studio e nuovi confronti infiammeranno il dating show. Ecco tutto quello che sappiamo!

Anticipazioni Trono Classico - Daniele Paudice

Secondo le indiscrezioni riportate da Tag24, uno dei protagonisti della puntata di oggi sarà Daniele Paudice: il nuovo Tronista, che sin da subito ha avuto le idee molto chiare sulle corteggiatrici scese per lui, ha individuato in Gaia Gigli la sua principale preferenza… almeno fino ad ora. La ragazza, infatti, nel corso della puntata di oggi risulterà molto infastidita per la decisione del Tronista di portare in esterna un’altra corteggiatrice, e non solo! Gaia sarà molto delusa e amareggiata con Daniele per la decisione di quest’ultimo di richiamare in studio Beatriz - la non scelta di Brando - per chiederle di corteggiarlo.

Anticipazioni Trono Classico - Ida Platano

Intanto anche Ida Platano sarà protagonista nella puntata di oggi del dating show: la Tronista avrà un nuovo confronto sia con Pierpaolo, sia con Mario. Dopo aver portato entrambi i corteggiatori in esterna, il confronto a tre in studio si rivelerà per la prima volta disteso e pacifico dopo tante tensioni e liti.

TRONO DI SPADE STAGIONI 1 - 8, LA SERIE COMPLETA (4K Ultra-HD) è uno dei più venduti oggi su