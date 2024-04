Uomini e Donne: anticipazioni puntata di oggi 8 aprile! Segnalazioni e liti furiose

Un’altra settimana di Uomini e Donne sta per cominciare: dalle ultime segnalazioni la puntata di oggi partirà col botto. Accese discussioni faranno tremare qualche seggiola, ma cosa dobbiamo aspettarci di vedere? Ecco tutto ciò che sappiamo.

Anticipazioni puntata di oggi 8 aprile

A quanto pare, oggi ci saranno momenti di tensione in studio tra Ida Platano e Mario Cusitore: le loro discussioni richineranno di scuotere gli equilibri del dating show. Nonostante alcune segnalazioni da parte di altre concorrenti (che hanno svelato che Mario avrebbe continuato a frequentare altre persone mentre era nel programma per corteggiare Ida) la dama bresciana ha scelto di dargli una seconda possibilità. Oggi Ida racconterà di aver portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori e dichiarerà di aver passato momenti piacevoli con entrambi.

Nonostante questo, Ida non riuscirà a comprendere il continuo disinteresse di Mario in settimana: l’atteggiamento del cavaliere farà mettere seriamente in dubbio la buona fede nella frequentazione di Ida. Le tensioni raggiungeranno il culmine quando Maria De Filippi chiederà a Ida con chi dei suoi corteggiatori preferisce ballare e lei non esprimerà una preferenza: questo atteggiamento porterà Mario a mandare a quel paese la Tronista. Solo la diplomazia della padrona di casa riuscirà a ristabilire una calma che, però, è solo apparente.

Su TRONO DI SPADE STAGIONI 1 - 8, LA SERIE COMPLETA (4K Ultra-HD) è uno dei più venduti di oggi.