Uomini e Donne: registrazione 22 aprile! Caos in studio e corteggiatore eliminato!

Grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni siamo in grado di dirvi cosa è accaduto nella registrazione di Uomini e Donne di oggi lunedì 22 aprile: ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere nelle prossime puntate del dating show (le indiscrezioni sono davvero clamorose!).

Anticipazioni registrazione 22 aprile - Ida Platano

Ad infuocare il centro studio è stato il Trono di Ida Platano: Maria De Filippi ha fatto un riassunto delle registrazioni precedenti e, a quanto pare, la segnalazione su Mario Cusitore è risultata vera. Ida è entrata in studio visibilmente e comprensibilmente arrabbiata: a fare il suo ingresso è anche Mario che ha confermato lui stesso di essersi visto con questa ragazza presso un B&B, ma ha ribadito che tra i due non è accaduto nulla. Tra l’altro, questa ragazza non è un volto nuovo del programma: aveva corteggiato Alessandro in passato. Ida si è seduta a centro studio di fronte a Mario e, dopo una lite infuocata, ha deciso di eliminare il corteggiatore napoletano per poi lasciare lei stessa lo studio. Secondo Lorenzo Pugnaloni, le probabilità che Ida Platano possa abbandonare il Trono sono davvero concrete.

Anticipazioni registrazione 22 aprile - Trono Over

Cristiano al centro studio con Asmaa e altre due donne del parterre femminile Over: alla fine della discussione, tutte e tre le Dame hanno deciso di interrompere la frequentazione con il Cavaliere. Ernesto sta conoscendo una nuova Dama, mentre Barbara è intervenuta dichiarando che Ernesto ha fatto riferimento a lei in una storia Instagram. Cristina e Barbara hanno avuto un diverbio e per Gemma è sceso un nuovo corteggiatore.

